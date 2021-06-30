Також вони можуть покупатись в басейні, адже температура повітря в Києві сягає понад 35 градусів тепла.

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У Київському зоопарку тварин рятують від спеки

Літня спека не лякає мешканців Київзоо, адже вони завжди можуть поплавати у басейні чи насолодитись прохолодним душем,

– мовиться у повідомленні зоопарку.

До речі, там живе понад 350 видів тварин. Щоб вони не потерпали від спеки в зоопарку облаштували холодні душі. Також деякі тварини можуть поплавати в басейні.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

До речі, на відео помітно, що холодні душі особливо потрібні для великих тварин. Зокрема для слона. Тигр, ведмідь та бегемот – плавають в басейнах.

У Київському зоопарку показали, як рятують тварин від спеки: дивіться відео

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