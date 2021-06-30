Також вони можуть покупатись в басейні, адже температура повітря в Києві сягає понад 35 градусів тепла.
Читайте більше Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
У Київському зоопарку тварин рятують від спеки
Літня спека не лякає мешканців Київзоо, адже вони завжди можуть поплавати у басейні чи насолодитись прохолодним душем,
– мовиться у повідомленні зоопарку.
До речі, там живе понад 350 видів тварин. Щоб вони не потерпали від спеки в зоопарку облаштували холодні душі. Також деякі тварини можуть поплавати в басейні.
До речі, на відео помітно, що холодні душі особливо потрібні для великих тварин. Зокрема для слона. Тигр, ведмідь та бегемот – плавають в басейнах.
У Київському зоопарку показали, як рятують тварин від спеки: дивіться відео
Читайте також Як уберегти домашніх тварин від літньої спеки: поради столичних ветеринарів