Также они могут искупаться в бассейне, ведь температура воздуха в Киеве составляет более 35 градусов тепла.
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В Киевском зоопарке животных спасают от жары
Летняя жара не пугает жителей Киивзоо, ведь они всегда могут поплавать в бассейне или насладиться прохладным душем,
– говорится в сообщении зоопарка.
Кстати, там живет более 350 видов животных. Чтобы они не страдали от жары в зоопарке обустроили холодные души. Также некоторые животные могут поплавать в бассейне.
Кстати, на видео видно, что холодные души особенно нужны для крупных животных. В частности для слона. Тигр, медведь и бегемот – плавают в бассейнах.
В Киевском зоопарке показали, как спасают животных от жары: смотрите видео
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