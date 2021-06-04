Руйнівники міфу: фото котів та собак, які обожнюють одне одного

4 червня 2021 , 06:07
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Джерело:

popularnoe.net

Зоопсихологи доводять, що коти та собаки можуть мирно й щасливо жити разом. Насправді між цими видами немає сильної агресії і їх можна легко привчити один до одного.

Подружитися можуть навіть вуличні тварини, яких ніколи не привчали один до одного спеціально. Це ще раз доводить, що котики й собаки можуть бути чудовими товаришами, які все робитимуть разом.

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Солодкі обійми / Фото з відкритих джерел


Банда / Фото з відкритих джерел


Милі бездомні тварини втішають один одного / Фото з відкритих джерел


Цей пес береже котика / Фото з відкритих джерел

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Назавжди разом / Фото з відкритих джерел


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Затишне тріо / Фото з відкритих джерел

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"Вовченя" та його товариш / Фото з відкритих джерел

Автор: Аліна Рудченко