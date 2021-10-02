Звезды тиктока: 2 говорящих корги покоряют сеть – веселые видео

Собаки породы корги Хэмм и Оливия очень милые и забавные. Однако их владельцы снимают тикток не только для развлечений. Эти хвостатые красавчики способны поднять настроение и повеселить больных детей.

У хозяев собак было много свободного времени на карантине и они хотели как-то развлечься. Именно поэтому они решили завести титкток для Хэмм и Оливии.

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Корги имеют 4 миллиона подписчиков: смотрите видео

Сейчас забавные корги имеют более 4 миллионов подписчиков. Изюминкой канала стало то, что корги "озвучивают" человеческими голосами. Собачки попадают в забавные ситуации и будто разговаривают между собой.

Даже те, кто не знает английского языка, могут просматривать видео, ведь они очень простые и интуитивно понятные.

А детям можно предлагать такие ролики для изучения иностранного языка: этот процесс точно будет веселым и совсем не сложным.

Эти видео могут помочь детям изучать английский язык

Помогают детям выздоравливать

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Владельцы собак получили отзывы от родителей детей, которые лежат в больнице. Родители рассказывают, что видео с корги помогают детям поднимать настроение, а это способствует их выздоровлению.

Собаки помогают детям выздоравливать

Выпустили 400 видео

Снимать собак непросто. Для того чтобы заставить песиков играть на камеру, используют лакомства. Самое трудное – убедить корги открыть рот и "разговаривать".

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Впрочем, процесс обычно проходит весело. Владельцы Хэмми и Оливии сняли уже 400 видео и не собираются останавливаться на этом.