Дуа Липа, Майли Сайрус, Вупи Голдберг, Опра: звезды, которые за адопцию, а не покупку животных

Пока некоторые знаменитости покупают дорогих домашних животных, другие решили усыновить обездоленных четвероногих, которые нуждались в помощи. Многие из звезд спасают бездомных не впервые и всячески пропагандирует движение "приюти, а не купи".

Возможно, примеры этих звезд шоу-бизнеса вдохновят и вас приютить животное, которое нуждается в помощи.

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Дженнифер Энистон спасла щенка во время пандемии

Актриса осенью 2020 написала в своем инстаграме, что маленький песик Честерфилд буквально украл ее сердце. Собачку Энистон приютила благодаря организации Wagmor pets: ее активисты ищут животных, оказавшихся в беде, и пристраивают их в новые семьи.

Дуа Липа и Анвар Хадид взяли собачку из приюта

Певица и ее парень-модель усыновили собаку благодаря популярному в США фонду по усыновлению животных. Они назвали беспородного щенка Декстером. Дуа Липа заявила фанам в инстаграме, что он просто идеальный.

Зак Эфрон спас собаку от эвтаназии

Собаку Масу спасли прямо перед тем, как ее вели в кабинет на эвтаназию. Организация по адопции решила ее забрать под свою опеку. Далее с ней связался актер Зак Эфрон и сообщил, что прямо сейчас готов оформить все необходимые документы, только бы Масу не усыпляли. Так она оказалась в его доме.

В посте про собаку он добавил популярный хештег #adoptdontshop, что означает "приюти, не покупай!".

Опра Уинфри далеко не первый раз принимает собак из приюта

Опра – женщина, которая чрезвычайно любит собак. В ее взрослой жизни была 21 собака, в том числе 11 одновременно. "Ничто не делает меня счастливее, чем пребывание с моими собаками", – говорит она. В ее семье есть необыкновенное место для животных из приюта.

В 2009 году телеведущая взяла кокер-спаниеля Сейди из приюта в Чикаго. Через год она вернулась в приют, чтобы усыновить еще двух – Лорен и Санни, тоже спаниелей.

Эд Ширан спас брошенного одномесячного котенка

Британский певец взял котенка, которого выбросили. Он завел любимцу твитер и тот мгновенно стал популярным. Более того, профиль неактивен с 2014 года, однако там до сих пор больше подписчиков, чем возможно, у вас – более 50 тысяч фолловеров!

Солистка Florence + the Machine завела компаньона для записи альбома

Певица Флоренс Уэлч спасла кота, чтобы тот составил ей компанию во время записи третьего альбома. Певица усыновила своего любимца из приюта для животных в Лондоне. Она, как и Эд Ширан, завела для котика твиттер. Там киса якобы сама публикует горячие мысли о своей маме и наблюдения за миром с ее точки зрения.

Майли Сайрус спасла десяток животных

У певицы и актрисы Майли Сайрус было многочисленное количество собак и кошек (и даже свинья) в течение многих лет. Многие из которых были усыновленными и спасенными. Особая связь Майли была со своей спасенной собакой Мэри Джейн.

Когда любимица умерла от рака, певица посвятила ей грустную песню.

Харди брал своего спасенного щенка на красную дорожку

Собака Тома Харди Вудсток, или сокращенно – Вуди, была спасенной из приюта. Актер пропагандировал усыновление животных из приютов в просветительской кампании PETA и даже брал с собой любимца на красную дорожку.



Собачка рядом с Томом Харди и Эмили Браунинг / Фото Дэйва Хогана

Вупи Ґолдберг приютила котенка, которого выбросили из окна авто

Актриса приняла участие в программе "The View", куда принесли котенка. Малыша кто-то беспощадно выбросил из машины на мост Верразано. Вупи сразу же влюбилась в кроху и решила забрать его себе.

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