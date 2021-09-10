Зубы размером с банан и длина в 16 метров: ученые рассказали о гигантском аллигаторе

Гигантский аллигатор Дейнозух жил еще в то время, когда существовали динозавры. Какие были его размеры и чем он особенный – читайте в материале.

Согласно исследованиям, Дейнозух был гораздо больше, чем любой современный крокодил или аллигатор. Крупнейшие представители имели длину более 16 метров и весили более 15 тонн.

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С греческого "дейнозух" означает "ужасный крокодил", однако авторы исследования утверждают, что внешне он был похож на аллигатора.

Более детальные исследования рептилии обнаружили, что размеры зубов древнего аллигатора можно сравнить с размером бананов,

– сообщил главный автор научной работы Адам Коссет.

Кроме того, Адам Коссет вместе с палеонтологом Кристофером Брошу изучили останки черепа животного и отпечатки его укусов.

Дейнозух / Фото National Geographic

Дейнозух, вероятно, был способен убивать и поедать крупных динозавров, дробил челюстями гигантских морских черепах, ловил очень большую рыбу и питался другой водной и наземной добычей.

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Авторы публикации также обнаружили, что Дейнозухи исчезли до массового вымирания динозавров. Однако что именно с ними стало, пока неизвестно. Их вымирание произошло примерно от 82 до 75 миллионов лет назад.

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