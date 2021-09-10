Згідно з дослідженнями, Дейнозух був набагато більший, ніж будь-який сучасний крокодил або алігатор. Найбільші представники мали довжину понад 16 метрів і важили понад 15 тонн.
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З грецької "дейнозух" означає "жахливий крокодил", проте автори дослідження стверджують, що зовні він був схожий на алігатора.
Більш детальні дослідження рептилії виявили, що розміри зубів прадавнього алігатора можна порівняти з розміром бананів,
– повідомив головний автор наукової роботи Адам Коссет.
Крім того, Адам Коссет разом з палеонтологом Крістофером Брошу вивчили рештки черепа тварини та відбитки його укусів.
Дейнозух / Фото National Geographic
Дейнозух, ймовірно, був здатний вбивати та поїдати великих динозаврів, дробив щелепами гігантських морських черепах, ловив дуже велику рибу і харчувався іншою водною та наземною здобиччю.
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Автори публікації також виявили, що Дейнозухи зникли до масового вимирання динозаврів. Однак що саме з ними стало, поки невідомо. Їх вимирання сталося приблизно від 82 до 75 мільйонів років тому.