Згідно з дослідженнями, Дейнозух був набагато більший, ніж будь-який сучасний крокодил або алігатор. Найбільші представники мали довжину понад 16 метрів і важили понад 15 тонн.

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З грецької "дейнозух" означає "жахливий крокодил", проте автори дослідження стверджують, що зовні він був схожий на алігатора.

Більш детальні дослідження рептилії виявили, що розміри зубів прадавнього алігатора можна порівняти з розміром бананів,

– повідомив головний автор наукової роботи Адам Коссет.

Крім того, Адам Коссет разом з палеонтологом Крістофером Брошу вивчили рештки черепа тварини та відбитки його укусів.



Дейнозух / Фото National Geographic

Дейнозух, ймовірно, був здатний вбивати та поїдати великих динозаврів, дробив щелепами гігантських морських черепах, ловив дуже велику рибу і харчувався іншою водною та наземною здобиччю.

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Автори публікації також виявили, що Дейнозухи зникли до масового вимирання динозаврів. Однак що саме з ними стало, поки невідомо. Їх вимирання сталося приблизно від 82 до 75 мільйонів років тому.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.