В зоопарке заботливый буйвол спас черепаху: трогательное видео

Природа часто удивляет необычными ситуациями – совершенно разные животные могут взаимодействовать и даже помогать друг другу. Так произошло в зоопарке, где молодой буйвол спас черепаху, которая случайно перевернулась на панцирь и не могла пошевелиться.

Видео с умным буйволом быстро распространилось по сети тикток. Трогательный ролик девушки по имени Санам собрал более 2 миллионов лайков.

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На видео можно увидеть, как буйвол рогом переворачивает беспомощную черепаху на живот, чтобы она снова могла уйти по своим делам.

Замечательный поступок животного удалось снять посетителям, которые поддерживали животное-помощника. В конце видео буйвол, который успешно помог черепахе, гордо смотрит на людей, будто произнося: "Я хорошо справился!"

Невероятное видео вызвало восторг в сети и быстро стало вирусным. Клип просмотрели почти 10 миллионов раз.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животнным.

В комментариях под видео подписчики активно обсуждали поведение заботливого животного: