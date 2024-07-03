"Они нежнее, чем люди": камеры зафиксировали страстную любовь ягуаров под покровом ночи
Источник:инстаграм @paradisewildlifepark
Ягуары демонстрируют свою любовь иногда сильнее, чем люди. Об этом свидетельствует видео из Хартфордширского зоопарка, что в Англии, который известен также под названием Райский парк дикой природы.
Предлагаем и вам насладиться этими милыми кадрами. Возможно, они заставят подойти к своей половинке и обнять ее.
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Страстная любовь ягуаров под покровом ночи
Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.
Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark
На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею. Та же в свою очередь удовлетворенно мурлычет.
Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark
Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где кадры активно распространяются и собирают множество комментариев:
- "Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были такими нежными друг к другу".
- "Это просто волшебно! Это видео сделало мой день".
- "Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми".
- "Они более нежные, чем люди".
По словам работников зоопарка, Камаль – "большой кот с золотым сердцем".
Он очень спокойный ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру,
– говорится на сайте зоопарка.
С декабря 2014 года в парке "Парадайз" живет чрезвычайно активная кошка Кедера. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения. В рамках этой инициативы Кедера делит свою среду обитания с Камалом. Пара отпраздновала появление детеныша в 2017 году.