Предлагаем и вам насладиться этими милыми кадрами. Возможно, они заставят подойти к своей половинке и обнять ее.

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Страстная любовь ягуаров под покровом ночи

Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.

Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди
Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark

На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею. Та же в свою очередь удовлетворенно мурлычет.

Ягуар-мужчина обнимает любимую могучими лапами и будто целует в шею
Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark

Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где кадры активно распространяются и собирают множество комментариев:

  • "Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были такими нежными друг к другу".
  • "Это просто волшебно! Это видео сделало мой день".
  • "Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми".
  • "Они более нежные, чем люди".

По словам работников зоопарка, Камаль – "большой кот с золотым сердцем".

Он очень спокойный ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру,
– говорится на сайте зоопарка.

С декабря 2014 года в парке "Парадайз" живет чрезвычайно активная кошка Кедера. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения. В рамках этой инициативы Кедера делит свою среду обитания с Камалом. Пара отпраздновала появление детеныша в 2017 году.