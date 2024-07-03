Предлагаем и вам насладиться этими милыми кадрами. Возможно, они заставят подойти к своей половинке и обнять ее.

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Страстная любовь ягуаров под покровом ночи

Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.



Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark

На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею. Та же в свою очередь удовлетворенно мурлычет.



Ягуар-мужчина обнимает любимую мощными лапами и будто целует в шею / Фото из инстаграма @paradisewildlifepark

Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где кадры активно распространяются и собирают множество комментариев:

"Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были такими нежными друг к другу".

"Это просто волшебно! Это видео сделало мой день".

"Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми".

"Они более нежные, чем люди".

По словам работников зоопарка, Камаль – "большой кот с золотым сердцем".

Он очень спокойный ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру,

– говорится на сайте зоопарка.

С декабря 2014 года в парке "Парадайз" живет чрезвычайно активная кошка Кедера. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения. В рамках этой инициативы Кедера делит свою среду обитания с Камалом. Пара отпраздновала появление детеныша в 2017 году.