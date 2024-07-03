Пропонуємо і вам насолодитися цими милими кадрами. Можливо, вони змусять підійти до своєї половинки та обійняти її.

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Пристрасні любощі ягуарів під покровом ночі

Ролик, знятий камерами нічного бачення, показує, як ягуар Камаль і його кохана Кедера ніжно труться одне до одного й обіймаються перед сном.



Ягуари демонструють кохання краще, ніж деякі люди / Фото з інстаграму @paradisewildlifepark

На кадрах видно, як Камаль ніби будить Кедеру лапою. Після чого вона повертається до нього. Ягуар-чоловік обіймає кохану могутніми лапами і ніби цілує в шию. Та ж своєю чергою задоволено мурчить.



Ягуар-чоловік обіймає кохану могутніми лапами і ніби цілує в шию / Фото з інстаграму @paradisewildlifepark

Цей зворушливий момент підкорив серця тисяч людей у соціальних мережах, де кадри активно поширюються та збирають безліч коментарів:

"Це неймовірно мило! Я ніколи не бачила, щоб тварини, які здаються такими суровими, були такими ніжними один до одного".

"Це просто чарівно! Це відео зробило мій день".

"Я така рада, що ці ягуари мають одне одного. Вони здаються дуже щасливими".

"Вони ніжніші, ніж люди".

За словами працівників зоопарку, Камаль – "великий кіт із золотим серцем".

Він дуже спокійний ягуар, але любить гратися. Він до нестями закоханий у Кедеру,

– йдеться на сайті зоопарку.

З грудня 2014 року в парку "Парадайз" мешкає надзвичайно активна кішка Кедера. Вона народилася в Польщі і переїхала до англійського зоопарку в рамках європейської програми розведення. В рамках цієї ініціативи Кедера ділить своє середовище проживання з Камалом. Пара відсвяткувала появу дитинчати у 2017 році.