Зоопарк наоборот: в Южной Африке львы прыгают на клетку с туристами – эпичные фото, видео
Источник:Daily Mail
Если вы всегда мечтали увидеть львов очень близко – заповедник в Гаррисмите, Южно-Африканская Республика, придумал такое развлечение. Посетителей там сажают в клетку, а львы подходят к ним.
Автором идеи стал немецкий фотограф, который часто делает фотографии в заповеднике GG. Именно он подарил заведению своеобразную клетку для фотографов.
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Львы сами прыгают на клетку с посетителями / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS
Туристов размещают в специальном прочном кубе, который выдерживает вес львов. Сквозь небольшие отверстия можно делать фото.
Идею трансформировать клетку для фотографов в туристический объект придумали после немецкого телешоу, снятого здесь. Тогда людей поместили в клетку из оргстекла.
Больше фото необычного развлечения / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS
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Почему такое развлечение является полезным
- Таким способом можно безопасно и гуманно наблюдать за дикой природой.
- Клетку регулярно проверяют, чтобы она выдерживала вес львов.
- Хищникам это развлечение также идет на пользу – они получают умственную и физическую стимуляцию, которая полезна для любых животных в неволе.
- Доход, который получает заповедник, позволяет кормить и защищать львов, находящихся под опекой.
Заповедник и некоммерческая организация GGзанимается спасением львов. Сейчас они ожидают прибытия еще 17 животных из закрытого зоопарка на Ближнем Востоке.
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В заповеднике львы прыгают на клетку с посетителями: эпичное видео