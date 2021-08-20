Зоопарк наоборот: в Южной Африке львы прыгают на клетку с туристами – эпичные фото, видео

Автором идеи стал немецкий фотограф, который часто делает фотографии в заповеднике GG. Именно он подарил заведению своеобразную клетку для фотографов.
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Львы сами прыгают на клетку с посетителями / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS
Туристов размещают в специальном прочном кубе, который выдерживает вес львов. Сквозь небольшие отверстия можно делать фото.
Идею трансформировать клетку для фотографов в туристический объект придумали после немецкого телешоу, снятого здесь. Тогда людей поместили в клетку из оргстекла.
Больше фото необычного развлечения / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS
Почему такое развлечение является полезным
- Таким способом можно безопасно и гуманно наблюдать за дикой природой.
- Клетку регулярно проверяют, чтобы она выдерживала вес львов.
- Хищникам это развлечение также идет на пользу – они получают умственную и физическую стимуляцию, которая полезна для любых животных в неволе.
- Доход, который получает заповедник, позволяет кормить и защищать львов, находящихся под опекой.
Заповедник и некоммерческая организация GGзанимается спасением львов. Сейчас они ожидают прибытия еще 17 животных из закрытого зоопарка на Ближнем Востоке.
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