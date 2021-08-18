Автором видео является Татьяна Кирилюк. Она опубликовала его на своей странице в фейсбуке.

Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца



Семья медведей вышла из кустов и начала переходить дорогу / Скриншот

Украинцы не раз видели медведей на обочинах дорог во время путешествия Румынией. Эту милую семью: маму и медвежат, встретили на дороге Трансфагараш.

Животные не спешили убегать от людей. Они спокойно перешли дорогу, а потом уселись возле нее. Казалось, что они специально позируют на камеру.



Затем медведи сели на обочине / Скриншот

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Медведица смешно позировала на камеру / Скриншот