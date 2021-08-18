Автором видео является Татьяна Кирилюк. Она опубликовала его на своей странице в фейсбуке.
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Семья медведей вышла из кустов и начала переходить дорогу / Скриншот
Украинцы не раз видели медведей на обочинах дорог во время путешествия Румынией. Эту милую семью: маму и медвежат, встретили на дороге Трансфагараш.
Животные не спешили убегать от людей. Они спокойно перешли дорогу, а потом уселись возле нее. Казалось, что они специально позируют на камеру.
Затем медведи сели на обочине / Скриншот
Медведица смешно позировала на камеру / Скриншот
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