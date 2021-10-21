Зоопарк Эскобара: зачем стерилизуют стадо "кокаиновых" бегемотов

Бегемотов завез в Колумбию наркобарон Пабло Эскобар. Животные жили в его частном зоопарке. Однако бегемоты начали слишком быстро размножаться и угрожают местной экосистеме.

Служба охраны дикой природы Колумбии решила ограничить размножение потомков этих бегемотов. Животных стало слишком много и они оказывают негативное влияние на местную природу.

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Угрожают природе

С 2012 года количество особей выросло вдвое, поэтому их планируют стерилизовать. Сейчас стадо насчитывает около 80 особей.

Ученые называют их инвазивным видом, который угрожает местной экосистеме. Фекалии крупных животных меняют химический состав воды, а также уровень кислорода и углерода. Они способствуют распространению вредных бактерий и водорослей.

Опасны бегемоты и для людей – столкновение с гигантскими животными может быть смертельным.



Бегемоты угрожают как природе, так и людям / Фото Depositphotos

"Кокаиновые" бегемоты Эскобара

Этих бегемотов шутливо называют "кокаиновыми". Наркобарон Пабло Эскобар привез их в Колумбию для собственного зоопарка.

Эскобар был убит в 1993 году. Правоохранители конфисковали его имущество, в том числе и личный зоопарк. Большинство животных отправили в местные зоопарки, но 4 бегемотов переместить не смогли. Тогда животных выпустили в местные джунгли.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порциюкоторый не только вкусный, но и полезный.

Животные расселились вдоль реки Магдалена и начали размножаться. Бегемоты представляют опасность для окружающей среды.

В одном из исследований, которое ученые опубликовали в журнале Biological Conservation, бегемотов советуют уничтожить. Однако другие ученые склоняются к стерилизации – более гуманному методу регулирования численности животных.

Однако провести стерилизацию бегемоту сложно. В конце концов, специалисты с помощью химических веществ уже сумели сделать бесплодными 24 животных. Однако об успехе кампании по стерилизации говорить пока рано.

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Что еще известно о "кокаиновых" бегемотах

Гиппопотамы не водятся в латиноамериканских странах. Эскобар привез 4 особи в свое имение из Африки.

Потомки этих бегемотов до сих пор живут на территории усадьбы наркобарона, купаются в местных водоемах и блуждают по гигантской территории.

Бегемоты даже забредают в человеческие жилища, что является очень опасным и сильно беспокоит местных жителей.

Увидеть бегемотов Эскобара можно на видео: