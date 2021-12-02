Знакомство собаки с новорожденным малышом: видео реакции четырехлапого

Пользователька тиктока с ником ziveli_veselo поделилась трогательным видео. На нем видно, как пес отреагировал на нового члена семьи.

На видео, опубликованном хозяйкой, собака Луна впервые встречает новорожденного сына женщины.

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Четвероногий почувствовал приближение малыша еще до того, как ребенка внесли в дом, ведь Луна начала активно вилять хвостиком.

Когда отец с сыном на руках вошел, собака сразу побежала к своим игрушкам. Она захотела поделиться с мальчиком и надеялась поиграть с ним.

Смотрите видео знакомства Луны с малышом:

Впоследствии Луна активно бегала вокруг ребенка и все же радостно смогла лизнуть ребенка. По словам хозяйки, собака почти не отходит от малыша. У них образовалась своя невероятная связь.

Смотрите видео: как собака заботится о мальчике

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Ролик в социальной сети собрал свыше 1,9 миллиона предпочтений и более 14 миллионов просмотров. Люди активно оставляли свои комментарии и были тронуты таким знакомством.

"Я чуть не заплакала. Это очень мило".

"Возможность видеть, как собаки радостно и взволнованно реагируют на новорожденных – одна из самых ценных вещей в мире".

"Сразу видно, что собака очень добрая и заботливая".