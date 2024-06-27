Змея родила потомство без спаривания

Этот уникальный питомец – бразильская радужная змея (удав) – проживает в колледже в городе Портсмут (Великобритания). Сотрудники и студенты учебного заведения были шокированы, когда их почти 2-метровый любимец неожиданно для всех родил 14 детей.

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В колледже рассказали, что до этого случая все считали Роналдо самцом. Кроме этого, 13-летняя змея не контактировала с другими пресмыкающимися уже более 9 лет.

Беременность Роналдо – настоящее чудо, ведь до него задокументировано только 2 случая во всем мире, когда змея в неволе смогла привести потомство,

– говорит специалист из колледжа Питер Квинлан.



Ситуация с новорожденными змеями поставила экспертов в тупик / Фото: dailystar.co.uk

Он объяснил, что роды произошли в результате редкого явления партеногенеза, естественной формы бесполого размножения, когда эмбрионы развиваются без оплодотворения.

По словам работников, Роналдо выглядел немного толще, чем обычно, будто хорошо поел, но они даже на мгновение не подумали, что он или, можно сказать, она, беременна.

Дальнейшая судьба выводка

Питер Квинлан – это не просто сотрудник колледжа. Именно он заботится о Роналдо вот уже 9 лет, после того, как RSPCA (британская организация по предотвращению жестокого обращения с животными) отдала ему на воспитание спасенную от небрежного отношения змею.

Тогда же ветеринарами был определен пол пресмыкающегося – Роналдо приняли за самца.



Бразильский радужный удав родил 14 детенышей / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас сотрудники колледжа считают, что этот случай – "фантастическая возможность для студентов узнать о развитии детенышей змей".

Один из студентов обнаружил их во время обычной проверки вивария. Сначала мы подумали, что это ошибка. Мы не могли поверить своим глазам,

– делится впечатлениями техник по уходу за животными Аманда Маклеод.

Питер также рассказал, что ждет новорожденных детенышей дальше. Перед тем, как найти всем юным змеям дома и любящих хозяев, он хочет попробовать самостоятельно определить пол каждого пресмыкающегося.

Сейчас специалист готовит отдельные виварии для одиночного содержания каждого питомца.