Змеи научились реалистично инсценировать смерть: выглядит как "в мире животных от Тарантино"

Притвориться мертвым - распространенная стратегия защиты в животном мире, однако водяные ужи (Natrix tessellata), похоже, вывели ее на новый уровень. Эти существа овладели искусством имитации собственной смерти с удивительным реализмом, дополненным спецэффектами.

Водяные ужи используют кровь, фекалии и резкий мускус, чтобы убедительно имитировать собственную смерть. Такое поведение, напоминающее сцену из фильма Квентина Тарантино, демонстрирует уникальные стратегии, которые используют эти существа в животном мире.

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Змеи научились реалистично инсценировать собственную смерть

Водяные ужи разевают рты, испражняются и мажутся фекалиями, выделяют зловонный мускус и даже имитируют кровотечение изо рта. Ученые считают, что эти спецэффекты вполне могут быть самой реалистичной смертью, когда-либо инсценированной в природе.

Такое поведение может показаться чрезмерным, однако ученые обнаружили, что эта стратегия работает гораздо лучше, чем любая другая.

Подобные актерские навыки высшего уровня, позволяют ужам убегать быстрее и лучше уклоняться от хищников,

– говорят зоологи Вукашин Бьелица и Аны Голубович.

Ученые заметили, что тоническая неподвижность, широко известная как "притворяться мертвым", является распространенным защитным механизмом в животном мире. Считается, что эта тактика является эффективной для защиты от хищников, хотя точная причина ее успеха остается непонятной. Предыдущие исследования показали, что имитация смерти часто является отчаянной мерой, к которой прибегает добыча как к последнему средству, когда сталкивается с хищником.

Как насчет других змей?

Интересно, что некоторые змеи применяют уникальную оборонительную тактику. Широконосые восточные змеи, в частности Heterodon platirhinos, переворачиваются на спину, бьются в конвульсиях, блюют и выделяют мускус – вонючее вещество, выделяемое из желез возле клоаки змеи, похожих на анальные железы скунсов.

Кубиковые змеи используют фекалии и мускус. Когда представители этого вида встревожены, они борются, шипят и выделяют мускус, однако также они могут притворяться мертвыми, имитируя кровотечение изо рта.



Некоторые змеи умело притворяются мертвыми / Фото Biology Letters

Ареал обитания этих змей охватывает Западную Европу, Северную Африку, Ближний Восток, Западный Китай и Центральную Азию. Этот вид является частой мишенью для различных хищников, таких как рептилии, птицы и млекопитающие.

Что показали исследования?

В недавнем исследовании, проведенном Бьелицей и Голубовичем, ученые изучали стратегии защиты, которые используют змеи в своей естественной среде обитания. Они проводились на острове Голем-Гранд в Македонии, где водяные змеи обитают в своей естественной среде обитания.

Ученые напугали 262 змеи и зафиксировали их реакцию на камеру. Результаты показывают, что 124 змеи испражнялись, а 28 имитировали кровотечение изо рта. Причем автокровоизлияние было замечено только у змей, которые симулировали смерть.

Также заметили кое-что интересное, чем больше спецэффектов использовали змеи, тем меньше времени они притворялись мертвыми – примерно на 2 секунды меньше, чем другие. Команда считает, что это может указывать на эффективность выбранной стратегии.