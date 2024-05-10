Водяні вужі використовують кров, фекалії та різкий мускус, щоб переконливо імітувати власну смерть. Така поведінка, що нагадує сцену з фільму Квентіна Тарантіно, демонструє унікальні стратегії, які використовують ці істоти у тваринному світі.

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Змії навчилися реалістично інсценувати власну смерть

Водяні вужі роззявляють роти, випорожнюються і мажуться фекаліями, виділяють смердючий мускус і навіть імітують кровотечу з рота. Вчені вважають, що ці спецефекти цілком можуть бути найреалістичнішою смертю, коли-небудь інсценованою в природі.

Така поведінка може здатися надмірною, проте вчені виявили, що ця стратегія працює набагато краще, ніж будь-яка інша.

Подібні акторські навички вищого рівня, дозволяють вужам тікати швидше і краще ухилятися від хижаків,

– кажуть зоологи Вукашин Б'єліца й Ани Голубович.

Вчені помітили, що тонічна нерухомість, широко відома як "прикидатися мертвим", є поширеним захисним механізмом у тваринному світі. Вважається, що ця тактика є ефективною для захисту від хижаків, хоча точна причина її успіху залишається незрозумілою. Попередні дослідження показали, що імітація смерті часто є відчайдушним заходом, до якого вдається здобич як до останнього засобу, коли стикається з хижаком.

Як щодо інших змій?

Цікаво, що деякі змії застосовують унікальну оборонну тактику. Широконосі східні змії, зокрема Heterodon platirhinos, перевертаються на спину, б'ються в конвульсіях, блюють і виділяють мускус – смердючу речовину, що виділяється із залоз біля клоаки змії, схожих на анальні залози скунсів.

Кубикові змії використовують фекалії та мускус. Коли представники цього виду стривожені, вони борються, шиплять і виділяють мускус, проте також вони можуть прикидатися мертвими, імітуючи кровотечу з рота.



Деякі змії вміло прикидаються мертвими / Фото Biology Letters

Ареал проживання цих змій охоплює Західну Європу, Північну Африку, Близький Схід, Західний Китай і Центральну Азію. Цей вид є частою мішенню для різноманітних хижаків, таких як рептилії, птахи та ссавці.

Що показали дослідження?

У нещодавньому дослідженні, проведеному Б'єліцею та Голубовичем, вчені вивчали стратегії захисту, які використовують змії у своєму природному середовищі. Вони проводилися на острові Голем-Гранд у Македонії, де водяні змії мешкають у своєму природному середовищі існування.

Вчені налякали 262 змії та зафіксували їхню реакцію на камеру. Результати показують, що 124 змії випорожнювалися, а 28 імітували кровотечу з рота. Причому автокрововилив було помічено лише у змій, які симулювали смерть.

Також помітили дещо цікаве, чим більше спецефектів використовували змії, тим менше часу вони прикидалися мертвими – приблизно на 2 секунди менше, ніж інші. Команда вважає, що це може вказувати на ефективність обраної стратегії.