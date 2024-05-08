Эксперты по охране дикой природы обеспокоены, что эти грызуны – инвазивный вид, и могут навредить экосистеме.

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Найдена колония "крупнейших в мире крыс"

Гамбийские сумчатые крысы считаются крупнейшими в мире и хотя они водятся преимущественно в Африке, но нашли свой путь и во Флориду-Кис. Жители привыкли держать их как домашних животных, но теперь эта колония стала слишком многочисленной в дикой природе.

Эксперты по охране дикой природы бьют тревогу из-за серии побегов из тюрем, в которых участвовали маленькие домашние животные, похожие на котов. Хотя дерзкие побеги могут показаться похожими на известные сказки, эти животные на самом деле являются инвазивными видами, которые представляют угрозу для экосистемы. Конкурируя с местными видами за ресурсы, они могут нанести значительный ущерб окружающей среде.

Гамбийская крыса – это большое агрессивное животное, которое представляет наибольшую угрозу для сельскохозяйственных культур,

– пишут ученые.

К тому же многие другие виды, которые находятся под угрозой исчезновения, подвергаются риску из-за их способности превосходить конкурентов в борьбе за ресурсы в сочетании с высокой плодовитостью".



Гамбийские сумчатые крысы как вид считаются "крупнейшими в мире" / Фото Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

В недавнем отчете Техасского института было обнаружено, что вся популяция на острове Греси-Ки происходит от 8 гамбийских крыс, которых случайно выпустил неизвестный заводчик экзотических животных. Местные эксперты предполагают, что эти крысы могли сыграть определенную роль в распространении обезьяньей оспы в 2003 году.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы уничтожить популяцию, поскольку гигантские крысы могут перебраться через мосты на острове Грасси-Ки и попасть на материковую часть Флориды.

К слову, Государственная комиссия по охране дикой природы официально запретила содержать крыс в домах без получения надлежащего разрешения.