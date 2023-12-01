Сейчас в биопарке можно увидеть 16 оленей, 10 лам и 4 ишаков. Об этом рассказал владелец биопарка "Синевир" Юрий Тюх.

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Звери на Синевире уже в объятиях зимы

Недавно опубликованные фото Тюхом демонстрируют сцены из парка, где олени грациозно передвигаются по заснеженной местности.

Олени в биопарке "Синевир" / Фото Юрий Тюх

На кадрах видно, как они занимаются разными видами деятельности, в том числе бегают и участвуют в дружеских состязаниях с рогами. Примечательно, что олени удивительно обращаются с посетителями, время от времени заглядывая им в руки.

Олени в биопарке "Синевир" / Фото Юрий Тюх

Администрация парка также сообщила, что в ближайшее время в парке должны появиться олени.

У нас можно увидеть собак породы ирландский волкодав – это очень старая и редкая порода. В Украине есть такие только в зоопарке в Васильевке, но сейчас там оккупирована территория,

– отмечает Юрий Тюх.

Гостей в биопарке сейчас мало, он открывается только на выходные. В будни парк закрыт для посещения.

Ирландский волкодав / Фото Юрий Тюх

Что нужно знать о биопарке?

Биопарк "Синевир" открылся в январе 2022 года на территории Национального природного парка "Синевир" как еще один туристический объект. Туда привезли благородных оленей из хозяйств Венгрии, Австрии, Англии. После разведения их планировалось отпускать в лес.

Зимняя атмосфера в Закарпатье / Фото Юрий Тюх

Локация расположена рядом с центральной дорогой к озеру Синевир. В биопарке можно увидеть новый мост на месте разрушенного паводком четверть века назад. При этом это не просто мост, а уменьшенная копия Музея леса и сплава, который паводок унес в 1998 году.