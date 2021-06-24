Кот, черепаха и слониха: подборка животных, предусматривающих Евро-2020 и их прогнозы

Больше всего в прогнозировании результатов футбрльних матчей прославились осьминог Пауль и слониха Нелли. На Евро-2020 в 2021 году прогнозы делают слониха, кот, свинья, такса и даже черепаха.

Слониха Яшода из Германии трижды правдиво спрогнозировала результаты матчей на Евро-2020.

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Животные-предсказатели Евро-2020

Ялониха Яшода – 3 правильных прогнозы и 0 ошибок

Слониха Яшода живет в Гамбургском зоопарке – ей 42 года, родом она из Индии. Животное предугадывает только матчи с участием Германии. Однако она уже трижды дала правильный прогноз. Ее метод – извлекать флаг из коробки.

первым она предсказала результат матча между Францией и Германией – она вытянула французский флаг. В конечном итоге Франция победила Германию с результатом 1:0;

во второй раз слониха спрогнозировала матч между Германией и Португалией – вытащила немецкий флаг. Действительно Германия победила со счетом 4: 2;

третий раз она указала правильный результат игры между Германией и Венгрией. Она вытащила из корзинок оба флага – это значит ничью . Так и случилось – Германия сыграла с Венгрией с результатом 2: 2.

Слониха трижды правильно спрогнозировала исход матчей / Фото Гамбургского зоопарка

Черепаха – 10 правильных прогнозов и 4 ошибки

Черепаха спрогнозировала больше всего матчей – дала аж 10 правильных результатов. Ошибалась она там, где речь шла о ничьей. Способ "гадания" – выбирает одну из трех картофелин. Скажем, в матче между Швецией и Польшей предугадала 3:2 в пользу Швеции.

Черепаха спрогнозировала победу Швеции: смотрите видео Super Turtle Predictions

Такса R2D2 – 0 правильных прогнозов и 7 ошибок

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Такса R2D2 из Лондона славится наименьшим успехом. Из по меньшей мере семи попыток она ни разу не угадала правильный результат матча на Евро-2020. Однако на соревнованиях в 2018 году ей повезло больше – животное угадала несколько матчей. "Прогноз" такса делает, выбирая тарелку с едой национального блюда страны.

Прогноз таксы на матч между Португалией и Францией: смотрите видео

Такса спрогнозировала победу Португалии, однако в очередной раз ошиблась. Команды сыграли вничью с результатом 2: 2.

Свинья Сьюзи – 1 правильный прогноз и 2 ошибки

Свинья Сьюзи из Великобритании. Она выбирает победителя, съев пищу с одной из трех ведер – двух стран или за ничью.

Первый ее прогноз был верным – Англия победила Хорватию. Сьюзи тогда погрызла английский флаг, а потом съела пищу с "английского" ведра.

Свинья Сьюзи сделала правильный прогноз относительно победы Англии: смотрите видео

Однако во второй раз животное ошиблось, снова поев с "английского" ведра. Впоследствии Англия и Шотландия сыграли получили ничью, не имея за игру ни одного гола.

Кот Ахилл – 3 правильных прогнозы и 4 ошибки

В российском Эрмитаже живет кот Ахилл, который также предусматривает Евро-2020. Его способ – выбрать одну из двух мисок. Если кот не ест из одной – ничья.

Недавно кот Ахилл предсказал победу Швеции, сыгравшей с Польшей с результатом 3: 2

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