Слониха Яшода из Германии трижды правдиво спрогнозировала результаты матчей на Евро-2020.

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Животные-предсказатели Евро-2020

Ялониха Яшода – 3 правильных прогнозы и 0 ошибок

Слониха Яшода живет в Гамбургском зоопарке – ей 42 года, родом она из Индии. Ж ивотное предугадывает только матчи с участием Германии. Однако она уже трижды дала правильный прогноз. Е е метод – извлекать флаг из коробки.

первым она предсказала результат матча между Францией и Германией – она вытянула французский флаг . В конечном итоге Франция победила Германию с результатом 1:0;

конечном итоге во второй раз слониха спрогнозировала матч между Германией и Португалией – вытащила немецкий флаг . Действительно Германия победила со счетом 4: 2;

третий раз она указала правильный результат игры между Германией и Венгрией. Она вытащила из корзинок оба флага – это значит ничью . Так и случилось – Германия сыграла с Венгрией с результатом 2: 2.

Слониха трижды правильно спрогнозировала исход матчей / Фото Гамбургского зоопарка

Черепаха – 10 правильных прогнозов и 4 ошибки

Черепаха спрогнозировала больше всего матчей – дала аж 10 правильных результатов. Ошибалась она там, где речь шла о ничьей. Способ "гадания" – выбирает одну из трех картофелин. Скажем, в матче между Швецией и Польшей предугадала 3:2 в пользу Швеции.

Черепаха спрогнозировала победу Швеции: смотрите видео Super Turtle Predictions

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Такса R2D2 – 0 правильных прогнозов и 7 ошибок

Такса R2D2 из Лондона славится наименьшим успехом. Из по меньшей мере семи попыток она ни разу не угадала правильный результат матча на Евро-2020. Однако на соревнованиях в 2018 году ей повезло больше – животное угадала несколько матчей. "Прогноз" такса делает, выбирая тарелку с едой национального блюда страны.

Прогноз таксы на матч между Португалией и Францией: смотрите видео

Такса спрогнозировала победу Португалии, однако в очередной раз ошиблась. Команды сыграли вничью с результатом 2: 2.

Свинья Сьюзи – 1 правильный прогноз и 2 ошибки

Свинья Сьюзи из Великобритании. Она выбирает победителя, съев пищу с одной из трех ведер – двух стран или за ничью.

Первый ее прогноз был верным – Англия победила Хорватию. Сьюзи тогда погрызла английский флаг, а потом съела пищу с "английского" ведра.

Свинья Сьюзи сделала правильный прогноз относительно победы Англии: смотрите видео

Однако во второй раз животное ошиблось, снова поев с "английского" ведра. Впоследствии Англия и Шотландия сыграли получили ничью, не имея за игру ни одного гола.

Кот Ахилл – 3 правильных прогнозы и 4 ошибки

В российском Эрмитаже живет кот Ахилл, который также предусматривает Евро-2020. Его способ – выбрать одну из двух мисок. Если кот не ест из одной – ничья.

Недавно кот Ахилл предсказал победу Швеции, сыгравшей с Польшей с результатом 3: 2