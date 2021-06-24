Слониха Яшода з Німеччини тричі правдиво спрогнозувала результати матчів на Євро-2020.

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Тварини-передбачники Євро-2020

Ялониха Яшода – 3 правильних прогнози

Слониха Яшода живе в Гамбурзькому зоопарку – їй 42 роки, родом вона з Індії. Тварина передбачає тільки матчі за участі Німеччини. Проте вона вже тричі дала правильний прогноз. Її метод – витягнути прапор з коробки.

першим вона передбачила результат матчу між Францією та Німеччиною – вона витягнула французький стяг. Врешті Франція перемогла Німеччину з результатом 1:0;

вдруге слониха спрогнозувала матч між Німеччиною та Португалією – витягла німецький прапор. Справді Німеччина перемогла з рахунком 4:2;

втретє вона вказала правильний результат гри між Німеччиною та Угорщиною. Вона витягла з корзинок обидва прапори – це значить нічию. Так й трапилось – Німеччина зіграла з Угорщиною з результатом 2:2.

Слониха тричі правильно спрогнозувала результат матчів / Фото Гамбурзького зоопарку

Черепаха – 10 правильних прогнозів та 4 помилки

Черепаха спрогнозувала найбільше матчів – дала аж 10 правильних результатів. Помилялась вона там, де мова йшла про нічию. Спосіб "гадання" – обирає одну з трьох картоплин. Скажімо, у матчі між Швецією та Польщею передбачила 3:2 на користь Швеції.

Черепаха спрогнозувала перемогу Швеції: дивіться відео Super Turtle Predictions

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Такса R2D2 – 0 правильних прогнозів та 7 помилок

Такса R2D2 з Лондона славиться найменшим успіхом. Зі щонайменше семи спроб вона жодного разу не вгадала правильний результат матчу на Євро-2020. Проте на змаганнях у 2018 році їй пощастило більше – тварина вгадала кілька матчів. "Прогноз" такса робить, обираючи тарілку з їжею національної страви країни.

Прогноз такси на матч між Португалією та Францією: дивіться відео

Такса спрогнозувала перемогу Португалії, проте вчергове помилилась. Команди зіграли в нічию з результатом 2:2.

Свиня Сьюзі – 1 правильний прогноз та 2 помилки

Свиня Сьюзі з Великої Британії. Вона обирає переможця, з'ївши їжу з одного з трьох відер – двох країн або за нічию.

Перший її прогноз був правильним – Англія перемогла Хорватію. Тварин тоді погризла англійський прапор, а потім з'їла їжу з "англійського" відра.

Свиня Сьюзі зробила правильний прогноз щодо перемоги Англії: дивіться відео

Однак вдруге тварина помилилась, знову поївши з "англійського" відра. Згодом Англія та Шотландія зіграли отримали нічию, не маючи за гру жодного гола.

Кіт Ахіл – 3 правильних прогнози та 4 помилки

У російському Ермітажі живе кіт Ахіл, який також передбачає Євро-2020. Його спосіб – вибрати одну з двох мисок. Якщо кіт не їстиме з жодної – нічия.

Нещодавно кіт Ахіл передбачив перемогу Швеції, яка зіграла з Польщею з результатом 3:2

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