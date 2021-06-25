Животные на футбольном поле: самые смешные моменты – видео

Пока весь мир следит за ходом чемпионата по футболу Евро-2020, мы предлагаем вам немного посмеяться. Посмотрите на забавных животных, которые внезапно выбежали на поле и мешают играть в футбол.

Кто только не оказывается на поле, где идет напряженная игра! Это не только привычные собаки и коты, но и бурундуки, опоссумы, утки, чайки, голуби, куры и другие.

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А еще на поле могут попасть даже козы, коровы, альпаки и кенгуру.

Четвероногие часто воруют мяч и даже обувь футболистов. А еще собачки могут воспользоваться замечательным газоном... и сходить там в туалет.



На поле могут оказаться какие угодно животные / Скриншот

На видео заметно, что футболисты обычно не оставляют животных и птиц в беде, а относят или отводят их за пределы поля. А с собачками могут даже поиграть.

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Посмотрите видео с животными на футболе, которое отлично поднимает настроение