Как живет дрессированный кролик, который вырос в собачьем приюте: волшебные фото
Маленький кролик жил в собачьем приюте, но однажды его жизнь изменилась навсегда. Женщина по имени Вилия Каронкуте усыновила его и подарила новую жизнь.
Источник:Boredpanda
Из приюта кролика по кличке Юрис взяли довольно маленьким. Но впоследствии "малыш" вырос и теперь весит 5 килограммов.
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Юрис живет в литовском селе / Фото Boredpanda
Юрис живет в небольшой литовской деревне. Вместе с ним хозяйка воспитывает 5 собак, 2 кошки, кур и даже паука.
Размеры кролика действительно впечатляют / Фото Boredpanda
Вилия Каронкуте рассказывает, что кролик знает много трюков и его поведение похоже на собачье. Видимо, сказалось жизнь в собачьем приюте.
Юриса забрали из приюта для собак / Фото Boredpanda
Владелица кролика сделала коллаж с фотографиями животного сразу после приюта и потом, когда кролик подрос.
Кролик вырос и весит 5 килограммов / Фото Boredpanda
Животное часто становится героем фотосессий / Фото Boredpanda
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