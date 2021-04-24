Маленький кролик жил в собачьем приюте, но однажды его жизнь изменилась навсегда. Женщина по имени Вилия Каронкуте усыновила его и подарила новую жизнь.

Из приюта кролика по кличке Юрис взяли довольно маленьким. Но впоследствии "малыш" вырос и теперь весит 5 килограммов.

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Юрис живет в литовском селе / ​​Фото Boredpanda

Юрис живет в небольшой литовской деревне. Вместе с ним хозяйка воспитывает 5 собак, 2 кошки, кур и даже паука.



Размеры кролика действительно впечатляют / Фото Boredpanda

Вилия Каронкуте рассказывает, что кролик знает много трюков и его поведение похоже на собачье. Видимо, сказалось жизнь в собачьем приюте.



Юриса забрали из приюта для собак / Фото Boredpanda

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Владелица кролика сделала коллаж с фотографиями животного сразу после приюта и потом, когда кролик подрос.



Кролик вырос и весит 5 килограммов / Фото Boredpanda