Жестоко и немодно: почему никому не стоит посещать контактный зоопарк
Источник:фейсбук UAnimals
К сожалению, контактные зоопарки – не редкость в Украине. Люди ведут туда своих детей и идут сами, чтобы сделать "милое фото" для соцсетей.
Рассказываем, почему контактные зоопарки – это негативное явление, которого следует избегать. Не ходите сами и не водите туда своих детей – это не только жестоко, но и опасно для вашего здоровья.
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Что известно о контактных зоопарках
Это заведения, где содержат животных, не представляющих прямой опасности для человека. Именно поэтому в таких зоопарках людям разрешают прикасаться и гладить зверей.
Почему не стоит посещать контактный зоопарк
Животные страдают
Дикие звери не должны постоянно общаться с людьми. Они буквально сходят с ума от постоянного внимания и невозможности спрятаться или избежать контакта.
Представьте, что вашего кота или собаку постоянно трогают чужие люди – когда тот ест, спит, болеет или у него нет настроения. Уверены, вы были бы против такой жестокости. Животным в контактном зоопарке некуда деться от таких контактов.
Плохие условия содержания
Звери в зоопарках – это всего лишь товар, который заменят новым, если потребуется. У животных нет выгула, их клетки слишком тесны, а сами часто получают травмы от "объятий" детей и взрослых.
Это вредно для детей
Детей нужно воспитывать с точки зрения уважения ко всему живому. А в контактных зоопарках животные предстают только игрушками, с которыми можно играть, заплатив деньги.
Животные в контактном зоопарке могут нанести посетителям травмы / Фото Unsplash
Опасность укусов
Дикие звери могут укусить малышей и взрослых, поцарапать, ударить копытом и так далее. Владельцы зоопарков обычно не несут никакой ответственности – это неудивительно, ведь вы сами согласились слишком близко общаться с дикими зверями.
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Распространение заболеваний
Нередко такие зоопарки не проходят надлежащего ветеринарного контроля. Животные там могут переносить разные заболевания, даже смертельные для человека – в том числе и бешенство.Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего питомца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.
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