Мехмет Юксель, владелец ювелирного магазина, спас грызуна в марте 2021 года. Бельчонок остался без мамы и нуждался в попечительстве.
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Крошка имел сломанную лапку, поэтому шансы на самостоятельное выживание были чрезвычайно низкие.
Тогда Мехмет решил оставить бельчонка у себя, пока он не поправится, и дал ему имя Мемокан. С того времени грызун днем "работает" в ювелирном магазине. А также следит, чтобы никто из чужих не подходил к кассе. Уже вечером вместе с Мехметом он уезжает домой.
Смотрите видео: как белка "работает" в ювелирном магазине
Муж заверил, как только Мемокан окончательно поправится, вернется в свой настоящий дом – в природную среду.
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