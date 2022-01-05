Рассказываем, почему контактные зоопарки – это негативное явление, которого следует избегать. Не ходите сами и не водите туда своих детей – это не только жестоко, но и опасно для вашего здоровья.

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Что известно о контактных зоопарках

Это заведения, где содержат животных, не представляющих прямой опасности для человека. Именно поэтому в таких зоопарках людям разрешают прикасаться и гладить зверей.

Почему не стоит посещать контактный зоопарк

Животные страдают

Дикие звери не должны постоянно общаться с людьми. Они буквально сходят с ума от постоянного внимания и невозможности спрятаться или избежать контакта.

Представьте, что вашего кота или собаку постоянно трогают чужие люди – когда тот ест, спит, болеет или у него нет настроения. Уверены, вы были бы против такой жестокости. Животным в контактном зоопарке некуда деться от таких контактов.

Плохие условия содержания

Звери в зоопарках – это всего лишь товар, который заменят новым, если потребуется. У ж ивотных нет выгула, их клетки слишком тесны, а сами часто получают травмы от "объятий" детей и взрослых.

Это вредно для детей

Детей нужно воспитывать с точки зрения уважения ко всему живому. А в контактных зоопарках животные предстают только игрушками, с которыми можно играть, заплатив деньги.



Животные в контактном зоопарке могут нанести посетителям травмы / Фото Unsplash

Опасность укусов

Дикие звери могут укусить малышей и взрослых, поцарапать, ударить копытом и так далее. Владельцы зоопарков обычно не несут никакой ответственности – это неудивительно, ведь вы сами согласились слишком близко общаться с дикими зверями.

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Распространение заболеваний

Нередко такие зоопарки не проходят надлежащего ветеринарного контроля. Животные там могут переносить разные заболевания, даже смертельные для человека – в том числе и бешенство.

Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего питомца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.

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Почему не следует идти в контактный зоопарк?

1. Условия содержания животных Большинство контактных зоопарков удерживают животных в ужасающих условиях. Звери на всю жизнь лишаются выгула, простора для прогулок и условий для размножения.

2. Страдания животных Кроме самих условий содержания издевательством является суть контактных зоопарков. Животные буквально сходят с ума от постоянного контакта с людьми, а также получают регулярные травмы от слишком тесных объятий детей.

3. Негативное влияние на ребенка Некоторые родители считают, что контактные зоопарки учат детей гармоничному сосуществованию с животными. На самом деле такое развлечение формирует у ребенка искаженное представление о том, что животное является не более чем игрушкой в ​​руках человека.

4. Опасность для ребенка Наиболее распространенной травмой в контактных зоопарках являются укусы и царапины животных. Не редки случаи, когда посещение зоопарка заканчивается в травмпункте, а иногда – на хирургическом столе.