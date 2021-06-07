Домашний волк при определенных условиях может стать отличным другом и героем тематических фотосессий. Рассказываем, как жить с волком, не составляет ли он угрозы для семьи и безопасен ли для ребенка.
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История волчонка
Кира – волк, живущий в семье и которого воспитывают, как собаку. Мать покинула волчонка, когда ему было 3 дня. Если бы не Алида, животное не сумело бы выжить.
Мать Киры также была прирученным волком. Однако владельцы не сумели о ней позаботиться должным образом и животное оказалась в приюте. Там родилась и Кира, но мама-волчица отказалась от своих детей, когда тем исполнилось 3 дня.
Волчонка приходилось выкармливать из бутылочки. Если Киру выпустить в дикую природу, она не сможет выжить, ведь не умеет охотиться.
Воспитание волка
Владелица тратит немало усилий на воспитание Киры. Эти животные боятся всего нового, поэтому их нужно приручать очень медленно и постепенно.
Киру водят в разные места, ее знакомят с детьми и взрослыми, чтобы она реагировала на всех адекватно.
Благодаря длительному и сложному воспитанию, волчица имеет устойчивую и мягкую психику, не реагирует на агрессию других животных и сама не провоцирует конфликты.
Волчица становится героиней многочисленных фотосессий
Волчица и дети
Кира прекрасно реагирует на детей. Если ребенок боится волчицу, она не подходит. У владелицы Алида есть 7-летний сын Богдан, который дружит с Кирой. Женщина позаботилась о том, чтобы воспитание и поведение волчицы были безопасными для ребенка.
Как реагируют люди
На улице люди обычно интересуются животным, хотят сфотографироваться и расспрашивают о жизни с волком. Кира очень общительная и не внушает людям опасений.
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А вот в интернете есть немало хейтеров, которые пишут, что держать дома хищное животное опасно и глупо.