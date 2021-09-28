Девушка с перышка сделала новое крыло для бабочки: впечатляющее видео

В США пользовательница социальной сети тикток, которую зовут Далия, рассказала как смогла спасти бабочке крыло. Как ей это удалось – читайте в материале.

Бабочка, которую назвали Немо-Баки, имела поврежденное правое крыло, поэтому Далия решила попробовать его восстановить.

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В магазине для творчества девушка купили нужного размера пера и начала воспроизводить потерянный фрагмент.

Насекомое долго не могло привыкнуть к новому крылу, поэтому девушка проводила маленькие тест-драйвы, надеясь, что бабочка сможет снова летать.

Ежедневно Немо-Баки все больше восстанавливался и привыкал к новому крылу. Сначала он пролетал пару метров, потом научившись лавировать комнатой, девушка начала выносить его в сад. Там насекомое уже могло питаться самостоятельно и не нуждалось в помощи Далии.

Когда бабочка покинула пределы сада, американка переживала, сможет ли Немо-Баки выжить с новым крылом. Но однажды она увидела хорошего знакомого на одной из своих клумб.

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Девушка настолько этим вдохновилась, что сделала тату на запястье, где был изображен Немо-Баки и подпись "Никогда не сдавайся".

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