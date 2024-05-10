Плюс один к страхам: женщина нашла загадочное "чудовище" в своих волосах

Женщина была поражена, когда обнаружила в своих волосах остатки неизвестных насекомых. Тревожный инцидент произошел после того, как она провела три ночи во влажном подвале.

Женщина думала, что в ее волосах завелись паразиты, после того, как обнаружила в душе многочисленные маленькие существа. При более близком рассмотрении оказалось, что это было одно существо, которое лишилось конечностей. Пользовательница с никнеймом Appropriate-Set7945 поделилась соответствующими снимками на популярном форуме Reddit.

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Женщина нашла "чудовище" в волосах

Обеспокоенная женщина обнаружила у себя в душе насекомое и множество мелких существ, что вызвало опасения о возможном паразитарном заражении. В поисках советов она обратилась к социальным сетям, чтобы узнать, как решить эту тревожную ситуацию.

Личинообразное существо было коричневого цвета с усиками и длинными передними лапками.



Существо, которое женщина нашла в своих волосах / Фото Reddit

По ее словам, она спала в сыром подвале три ночи, а после того еще лежала в траве. Как пошла в душ – обнаружила существ.

Они смылись с моих волос. Я провела несколько дней в штате Мэн, а когда вернулась домой и приняла душ, в стоке оказались эти существа. Я очень испугалась. Мой худший страх – что это паразиты, но они не похожи ни на что, что я нашла в Google. Это паразиты или нет?

– подписала она фото.

В заметке на Reddit пользователи быстро заметили, что это всего лишь одно насекомое, у которого были удалены конечности. Женщина позже объяснила, что она нечаянно лишила насекомое ног, но они продолжали двигаться.



Женщина боялась, что в ее волосах был паразит / Фото Reddit

Неравнодушные пользователи подтвердили девушке, что это существо – обычная домашняя многоножка, и призвали ее не пугаться. Несколько человек быстро пришли на помощь девушке, чтобы успокоить ее опасения. Вот несколько комментариев:

"Это просто домашняя многоножка и все ее ноги. Это безобидный друг",

"Похоже на домового многоножку и его лапки. Вы уверены, что она была у вас в волосах, а не упала откуда-то, когда вы принимали душ?",

"В любом случае, они безвредны, и беспокоиться не о чем",

"Похоже, это могла быть домовая многоножка. Не о чем беспокоиться".

К слову, 27 апреля посетители Национального парка Шейпа в Тайване стали свидетелями беспрецедентного зрелища, которое никогда ранее не наблюдалось в этой местности. Гиды были поражены, когда увидели, что земля кишит тысячами многоножек, которые движутся в унисон, как живая река.