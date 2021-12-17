Женщина из Бразилии купила мини-свинку, а та превратилась в монстра: впечатляющие фото

Жительница Бразилии хотела иметь минипига, потому и приобрела поросенка. Представьте шок женщины, когда малыш за 3 года вырос до 225 килограммов.

Розангела Мартинс купила свинку карликовой породы и поселила ее в своем доме. Продавец обещал, что животное будет ростом до 50 сантиметров.

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Набрала 200 килограммов



Такой свинка была, когда ее купили / Фото с инстаграма lilica_pig

Через 3 года в доме Розангелы ходит свинья ростом 150 сантиметров. "Поросенок" набрал более 200 килограммов веса.

Свинья по кличке Лилика росла очень стремительно. Дочь Розангелы рассказывала, что вся семья была в шоке от быстрого набора веса.



Поросенок стремительно рос / Фото с инстаграма lilica_pig

С каждым днем ​​Лилика становилась все больше похожа на обычную свинью – такую, которая живет на ферме.

Мы всегда думали, что она сейчас остановится и больше не будет расти, но она все равно росла дальше,

– говорит дочь Розангелы.

Впрочем, Лилику все равно любят и усердно заботятся о ней.

Живёт в спальне

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проделками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Несмотря на сумасшедшие размеры, свинья до сих пор живет в спальне своих хозяев. У нее четкий график дня: туда входят завтрак, прогулка, душ и ужин.

Лилика – очень умное животное. Она научилась самостоятельно открывать шкафы с лакомством и холодильник.

У животного есть собственный инстаграм. Там публикуют фото свиньи и ее друзей-песиков. Хозяева животного часто делают ему разные украшения: веночки, бабочки, бусы и так далее.



Лилика в украшениях / Фото с инстаграма lilica_pig

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А иногда к Лилике приходят в гости соседи и приносят яблоки. Больше всего огромное животное обожают дети.

Владелица даже делает своей свинке "маникюр" и красит копыта лаком для ногтей.

Больше фото свинки Лилики смотрите здесь / Фото с инстаграма lilica_pig

Подобный случай произошел в Шанхае. Женщина по имени Чжан Ли приобрела карликовую свинку. Через 3 года ее любимец весит 150 килограмм.

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