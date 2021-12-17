Розангела Мартінс купила свинку карликової породи та оселила її у своєму домі. Продавець обіцяв, що тваринка буде зростом до 50 сантиметрів.

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Набрала 200 кілограмів



Такою свинка була, коли її купили / Фото з інстаграму lilica_pig

Через 3 роки в домі Розангели ходить свиня зростом 150 сантиметрів. "Порося" набрало понад 200 кілограмів ваги.

Свиня на прізвисько Ліліка росла надзвичайно стрімко. Донька Розангели розповідала, що уся родина була шокована швидким набором ваги.



Порося стрімко росло / Фото з інстаграму lilica_pig

З кожним днем Ліліка ставала все більше схожа на звичайну свиню – таку, які живуть на фермі.

Ми завжди думали, що вона зараз зупиниться і більше не буде рости, але вона все одно росла далі,

– каже донька Розангели.

Втім, Ліліку все одно люблять та ретельно дбають про неї.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Живе у спальні

Попри шалені розміри, свиня досі живе у спальні своїх господарів. Вона має чіткий графік дня: туди входять сніданок, прогулянка, душ та вечеря.

Ліліка – дуже розумна тварина. Вона навчилася самостійно відчиняти шафи з ласощами та холодильник.

У тваринки є власний інстаграм. Там публікують фото свині та її друзів-песиків. Господарі тварини часто роблять їй різні прикраси: віночки, метелики, намисто тощо.



Ліліка у прикрасах / Фото з інстаграму lilica_pig

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А час від часу до Ліліки приходять в гості сусіди та приносять яблука. Понад усе величезну тварину обожнюють діти.

Власниця навіть робить своїй свинці "манікюр" та фарбує копита лаком для нігтів.

Більше фото свинки Ліліки дивіться тут / Фото з інстаграму lilica_pig

Подібний випадок трапився у Шанхаї. Жінка на ім'я Чжан Лі придбала карликову свинку. Через 3 роки її улюбленець важить 150 кілограмів.

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