Прифронтовые котики: на интервью Зеленского для Fox News заметили пушистых гостей
Владимир Зеленский на днях дал интервью американскому телеканалу Fox News в 5 километрах от линии фронта на Купянском направлении. Президент Украины отвечал на вопросы журналиста в здании, где была дыра в потолке от российского снаряда, а рядом ходили милые прифронтовые котики.
Приоткрыл занавес бэкстейджа записи интервью пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он в сети опубликовал несколько коротких, но очень милых видео, передает Pets 24.
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"Пушистые гости" на интервью
Сергей Никифиров показал несколько кадров бэкстейджа. На кадрах видно, как ход разговора Владимира Зеленского и американского журналиста Брета Байера решили проверить прифронтовые котики.
Так, один пушистый прифронтовой кот проверил, надежно ли закреплен провод к микрофону президента Украины. Когда он "убедился", что все надежно подключено, то быстренько "исчез из кадра".
Котик проверил, надежно ли подключены провода: смотрите видео
Другой котик наблюдал за разговором, сидя на дровах. Через несколько секунд и другой "пушистый гость" исчез из кадра.
Второй котик наблюдал за интервью: смотрите видео
Что заявил Владимир Зеленский в интервью
- Во время короткого интервью президент Украины ответил на ряд важных вопросов. В частности, он заявил, что верит только в юридические договоренности, а также двусторонние соглашения по безопасности, которые предусматривают санкции и оружие.
- Также Владимир Зеленский заявил, что деоккупировать украинские территории только военным путем очень сложно. Он добавил, что разумнее было бы решить все дипломатическим путем, однако, для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции.
- Президент Украины также призвал Конгресс США оказать помощь нашей стране. Зеленский объяснил, что наша страна может найти другие пути для получения поддержки, однако цена может быть очень высокой.