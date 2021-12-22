Застрял между забором и домом: как семья возвращала лисенка к маме в дикую природу

Джен и Дэвид нашли возле своего дома обессиленного маленького лисенка. Семья решила помочь ему набраться сил и вернуть в дикую природу.

Джен вместе с 5-летней дочерью нашла в саду лисенка. Маленький хищник застрял между стеной и ограждением и не смог самостоятельно выбраться.

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Чтобы спасти усталое и слабое существо, Джен надела садовые перчатки. Однако лисенок даже не шелохнулся.

Женщина связалась с местным благотворительным фондом, занимающимся спасением диких видов животных. Но из-за COVID-19 у них сократился штат, поэтому к ним некому было приехать. Тогда Джен решила самостоятельно помочь лисенку.

Как происходило спасение маленького дикого зверя

Женщина накормила кроху, выкупала и обернула теплую ткань. Лисенку стало лучше, ведь оно даже смогло сделать несколько шагов, однако снова падало на бок. О нем постоянно беспокоились и оберегали, а 5-летняя дочь даже успела дать хищнику имя – Софти.

Когда животному стало лучше, его начали оставлять в саду в коробке с едой и водой, надеясь, что мама-лиса прибежит за своим ребенком. Однажды она пришла, но не смогла найти лисенка. Разъяренная хищница погрызла батут и детские игрушки, уничтожила еще несколько вещей.

Трудно представить, в каком состоянии была мать, которая от бессилия крушила и ломала все вокруг. Мы должны дать ей шанс воссоединиться с детёнышем,

– объяснил Дэвид.

Смотрите видео: как семья спасла лисенка

Тогда мужчина решил сделать из Софти живую приманку. Он вынес малыша во двор, накрыл его бельевой корзиной, к которой привязал веревку. За нее он собирался потянуть и освободить малыша, когда лиса придет на его крик.

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План сработал. Когда Софте надоело сидеть в ловушке, он начал кричать. На этот шум прибежала мать, убедилась, что людей нет, и побежала к ребенку. В этот момент Дэвид потянул веревку, корзина поднялась, и семья наконец-то воссоединилась.

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