Джен разом з 5-річною донькою знайшла у саду лисеня. Маленький хижак застряг між стіною та огорожею й не зміг самостійно вибратися.

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Аби врятувати втомлену та слабку істоту, Джен одягла садові рукавиці. Проте лисеня навіть не ворухнулося.

Жінка зв'язалася з місцевим благодійним фондом, що займається порятунком диких видів тварин. Але через COVID-19 у них скоротився штат, тому до неї нікому було приїхати. Тоді Джен вирішила самостійно допомогти лисенятку.

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Жінка нагодувала крихітку, викупала та обернула в теплу тканину. Лисенятку стало краще, адже воно навіть змогло зробити кілька кроків, проте знову падало на бік. Про нього постійно турбувалися та оберігали, а 5-річна донька навіть встигла дати хижаку імʼя – Софті.

Коли тварині стало краще, її почали залишати в саду в коробці з їжею та водою, сподіваючись, що мама-лисиця прибіжить за своєю дитиною. Одного разу вона прийшла, але не змогла знайти лисеня. Розлючена хижачка погризла батут та дитячі іграшки, знищила ще кілька речей.

Важко уявити, в якому стані була мати, яка від безсилля трощила і ламала все навколо. Ми мали дати їй шанс возз'єднатися з дитинчатком,

– пояснив Девід.

Дивіться відео: як сімʼя врятувала лисеня

Тоді чоловік вирішив зробити із Софті живу приманку. Він виніс малюка у двір, накрив його кошиком для білизни, до якого прив'язав мотузку. За неї він збирався потягнути та звільнити малюка, коли лисиця прийде на його крик.

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План спрацював. Коли Софті набридло сидіти у "пастці", він почав кричати. На цей галас прибігла мати, переконалася, що людей немає, та побігла до дитини. В цей момент Девід потяг мотузку, кошик піднявся, і сімʼя нарешті воззʼєдналася.

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