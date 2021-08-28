В Запорожье верный пес охранял упавшего в обморок хозяина, никого не подпуская

На рынке в Запорожье мужчине внезапно стало плохо. Охранять любящего хозяина, который потерял сознание, взялся его пес.

Очевидцы пытались подойти к пострадавшему и осмотреть его. Впрочем, верный охранник начал рычать и никого не подпускал.

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Песик не подпускал к хозяину никого

То, что человек потерял сознание и нуждается в помощи, первыми увидели работники магазина, у которого произошел неприятный инцидент. Они хотели подойти к нему и оказать помощь, однако помешал пес. Он рычал на чужих, громко лаял и не отходил от хозяина.

Тогда очевидцы решили вызвать скорую и обратиться за помощью в полицию. Чтобы медики могли осмотреть упавшего в обморок человека, двое полицейских оттащили собаку. Потом мужчину забрали на скорой в больницу: терять времени было нельзя.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Пес не отходил от хозяина, которому стало плохо

К счастью, пока его состояние стабильное, а собака – в надежных руках. За ним сразу же приехала родственница мужчины, которому стало плохо.

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Источник: Animal Wised