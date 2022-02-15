Заполз под машину, чтобы объять хозяина: видео поступка собаки

В социальных сетях видео с нежной собакой собрали более 500 тысяч просмотров. Все потому, что четырехлапый очень хотел обниматься.

Золотистый ретривер заполз под машину, когда хозяин лежал и ремонтировал ее. Казалось, что мужчину совсем не удивило такое поведение любимца.

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Собака очень соскучилась и срочно хотела получить объятия от хозяина. Сначала он облизал мужчине ухо, а потом улегся на грудь, словно обнимая.

Хозяин совсем не останавливал и не отгонял домашнего питомца. Он спокойно отложил инструменты, чтобы похлопать питомца по спине. Ретривер был очень доволен, что его замысел удался.

Смотрите видео: как собака пришла обниматься

Что известно о ретриверах

Ретриверы отличаются необычайной красотой, выносливостью и смекалкой. Эти животные в любых обстоятельствах сохраняют верность хозяину.

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Среди домашних любимцев ретриверы остаются вне конкуренции, поскольку эти сильные и грациозные собаки, легко поддающиеся дрессировке, идеально приспособлены для жизни рядом с людьми.

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