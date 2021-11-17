Замерзли и проголодались: как помочь бездомным собакам и кошкам во время морозов

Когда температура воздуха начинает падать и наступают морозы, бездомные животные нуждаются в особой заботе. Холодный ветер, дожди и снегопады могут угрожать жизни собак и кошек. Как помочь животным – читайте в материале.

Бездомным животным очень сложно самостоятельно пережить холодное время года, поэтому они нуждаются в человеческой помощи.

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Существует ошибочное мнение, что мех греет кошек и собак, поэтому им не страшен холод. Однако когда температура существенно снижается, самостоятельно согреться им сложно.



Бездомные коты / Фото The Catington Post

Питание

Самое главное для бездомных животных – горячее питание. Однако важно помнить, что вода или молоко должны быть горячими, однако не кипятком, чтобы животное не обожглось.

Эффективным будет высококалорийное питание, в том числе специальные корма для животных. Ведь энергию для борьбы с холодом, животные могут получить из еды.

Помещение

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Старайтесь впускать замерзших собак и кошек внутрь зданий, где они смогут найти временное укрытие. К примеру, подвальные помещения. Однако стоит это обсудить с соседями и убедить их разрешить четвероногим пережить холодное время года.



Бездомные собаки / Фото Pet Resort

Кроме этого, можно попытаться обустроить будку под защитой стен дома. Для ее основания следует положить невысокие деревянные поддоны, которые поднесут "жилье" на 10 – 15 сантиметров. Это поможет меньше передавать холод и иметь вентиляцию, чтобы в будке ничего не гнило.

Тогда сверху поставить ящик или хотя бы картонную коробку из-под большой бытовой техники. Важно все плотно накрыть клеенкой, чтобы не проникала влага. Внутрь же можно положить солому, если ее нет — старые шубы или другую теплую одежду.

Перед тем, как заводить автомобиль, постучите по нему и проверьте колеса. Во время мороза кошки могут забираться погреться под машину или даже под капот.



Кошки под авто / Фото 24 канал

Найти хозяев

Для начала проверьте, есть ли на четырехлапом бездомном ошейник с номером телефона хозяина. Кроме того, можно расклеить объявления по району или сделать публикацию в соцсетях, ведь собака или кошка могли потеряться. Также проверьте объявления о пропавших животных.

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Если животное бездомное, лучшее, что может сделать человек, забрать его домой и подарить тепло и любовь. В таком случае помните, что кошку или собаку нужно отвезти в ветеринарную клинику, чтобы избавиться, например, от грибковых инфекций, если они есть.

В случае, если не можете забрать животное домой, попробуйте найти ему хотя бы временную семью или позаботьтесь о теплом месте.