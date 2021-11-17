Безпритульним тваринам дуже складно самостійно пережити холодний час року, тому вони потребують людської допомоги.

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Існує помилкова думка, що хутро гріє кішок та собак, тому їм не страшний холод. Проте, коли температура суттєво знижується, самостійно зігрітися їм складно.



Безпритульні коти / Фото The Catington Post

Харчування

Найголовніше для безпритульних тварин – гаряче харчування. Проте важливо пам'ятати, що вода або молоко повинні бути гарячими, проте не кип'яток, аби тварина не обпеклася.

Ефективним буде висококалорійне харчування, зокрема спеціальні корми для тварин. Адже енергію для боротьби з холодом, тварини можуть отримати з їжі.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Приміщення

Намагайтеся впускати замерзлих собак та кішок усередину будівель, де вони зможуть знайти тимчасове укриття. Наприклад, підвальні приміщення. Проте варто це обговорити із сусідами та переконати їх дозволити чотирилапим пережити холодну пору року.



Безпритульні собаки / Фото Pet Resort​

Крім цього, можна спробувати облаштувати будку під захистом стін будинку. Для її основи варто покласти невисокі дерев'яні піддони, які піднесуть "житло" на 10 – 15 сантиметрів. Це допоможе менше передавати холод та мати вентиляцію, аби у будці нічого не гнило.

Тоді зверху поставити ящик або хоча б картонну коробку з-під великої побутової техніки. Важливо усе щільно накрити клейонкою, щоб не проникала волога. Всередину ж можна покласти солому, якщо її немає — старі шуби чи інший теплий одяг.

Важливо! Перед тим, як заводити автомобіль, постукайте по ньому та перевірте колеса. Під час морозу кішки можуть залазити погрітися під машину або навіть під капот.



Коти під авто / Фото 24 канал

Знайти господарів

Для початку перевірте, чи є на чотирилапому безпритульному нашийник із номером телефону господаря. Крім того, можна розклеїти оголошення по району чи зробити допис у соцмережах, адже собака чи кішка могли загубитися. Також перевірте оголошення про зниклих тварин.

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Якщо тварина безпритульна, найкраще, що може зробити людина, забрати її додому та подарувати тепло та любов. В такому випадку пам'ятайте, що кішку або собаку потрібно відвезти до ветеринарної клініки, аби позбутися, наприклад, грибкових інфекцій, якщо вони є.

У випадку, коли не можете забрати тварину додому, спробуйте найти їй хоча б тимчасову сім'ю чи подбайте про тепле місце.