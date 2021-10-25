Закрывала своим зонтиком, а сама мокла: как девочка пыталась спрятать собаку от дождя

Видео с хорошим поступком маленькой девочки в отношении собаки активно распространялось в социальных сетях. Что сделал ребенок – читайте в социальных сетях.

В ролике видно, что маленькая девочка пыталась спрятать собаку от дождя, закрыв своим зонтиком.

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Ребенок активно заботилась о животном, хоть сам все это время мок, потому что был одет только в куртку с капюшоном. Кроме этого, девочка вообще не обращала внимания на людей вокруг. Для нее было главной целью – защитить четвероногого.

В социальных сетях люди активно оставляли свои комментарии под видео:

"Вера в человечество не потеряна".

"Если бы все люди были такие же добрые, наш мир стал бы намного лучшим местом".

"Ребенок понимает: не у всех есть крыша и еда. Она вырастет замечательным человеком".

"У меня полились слезы".

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Смотрите видео: как девочка прятала собаку от дождя