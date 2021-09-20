"Заклинательница акул": как дайверка вытягивает рыболовные крючки из пасти хищников

Кристину Зенато называют "Заклинательницей акул". Женщина не только профессиональная дайверка уже более 25 лет, но и спасает хищников от рыболовных крючков.

Дайверка без инструментов достает из пасти акул металлические части от удочек. Ис защиты на ней только специальный комбинезон-кольчуга.

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Перед тем как залезть в пасть акулы, Кристина умеет с ней "пообщаться". Поэтому женщину называют "заклинательницей акул", ведь существа жмутся к ней и положительно реагируют на ее действия.

Смотрите фото: как Кристина коммуницирует с акулами

Когда дайверка освобождает существ от рыболовных крючков, они отплывают от нее. Однако многие акул возвращаются, чтобы "поблагодарить" за помощь объятиями.

Известно, что за 25 лет работы женщина вытащила из пасти акул более 300 крючков, которые она до сих пор сохраняет.



Крючки, которые вытащила Кристина Зенато / Фото инстаграм​

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По словам Кристины, это напоминание о том, что нужно беречь океан и всех созданий, живущих в нем. Также это демонстрирует, как один человек может изменить мир к лучшему.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.