Японские макаки научились рыбачить: как им это удалось и зачем

Преимущественно японские макаки питаются растительной пищей – фруктами, листьями, цветами и корнями трав. Однако иногда могут есть и "живые" продукты.

Японские макаки живут в Японии и обитают в субтропических и горных лесах, ведь эта среда благоприятна для их жизни.

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Эти обезьяны питаются ростками и корнями трав и деревьев, почками, фруктами, ягодами, листьями. Однако иногда можно увидеть, как они употребляют продукты животного происхождения. Например, рыбу и моллюсков.



Японская макака / Фото Joseph Morlah

Ученые из Бирмингемского университета проанализировали фекалии макак и заметили в них чешую рыбы – форель или кумжа. Ими приматы питаются преимущественно зимой, когда имеется дефицит растительности.

"Японские макаки зимой имеют широкий ареал при заметной нехватке пищевых ресурсов. Плотность популяции очень высока, поэтому макаки вынуждены зимовать в очень серьезных условиях", — отметили исследователи.

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Японские макаки самостоятельно добывают себе еду, а не подбирают ее остатки. Это похоже на человеческую рыбалку, что является очень редким явлением у макак.

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