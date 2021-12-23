Мужчина, живущий в городе Ханчжоу, случайно уронил свою одежду из окна. Он не мог покинуть дом из-за карантинных ограничений, поэтому придумал необычный способ, как достать футболку.
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Для этого взял живого краба, привязал к веревке и медленно спусти из окна. Когда вещи зацепились за его клешни, китаец стал вытаскивать существо.
"Кто сделал это лучше: Итан Хант (Том Круз) в фильме 1996 года "Миссия невыполнима" или этот мохнатый краб в Ханчжоу?", — подписал видео мужчина.
Смотрите видео: как краб достал футболку
В социальных сетях ролик собрало более 11 тысяч просмотров. Кроме того, люди активно оставляли свои комментарии:
- "Гениальная идея".
- "Весело".
- "Мы используем рыболовный крючок, прикрепленный к удочке, но некоторые люди уже живут в 3000 году".
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