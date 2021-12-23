Чоловік, який живе в місті Ханчжоу, випадково випустив свій одяг з вікна. Він не міг покинути дім через карантинні обмеження, тому вигадав незвичний спосіб, як дістати футболку.
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Для цього взяв живого краба, привʼязав до мотузки та поволі спусти з вікна. Коли речі зачепилися за його клешні, китаєць почав витягати істоту.
"Хто зробив це краще: Ітан Хант (Том Круз) у фільмі 1996 року "Місія нездійсненна" чи цей волохатий краб у Ханчжоу?", – підписав відео чоловік.
Дивіться відео: як краб дістав футболку
У соціальних мережах ролик назбирало понад 11 тисяч переглядів. Крім того, люди активно залишали свої коментарі:
- "Геніальна ідея".
- "Весело".
- "Ми використовуємо рибальський гачок, прикріплений до вудки, але деякі люди вже живуть у 3000 році".
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