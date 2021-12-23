Японські макаки живуть у Японії та мешкають у субтропічних та гірських лісах, адже це середовище сприятливе для їх життя.

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Ці мавпи харчуються паростками й корінням трав та дерев, бруньками, фруктами, ягодами, листям. Проте інколи можна й побачити, як вони споживають продукти тваринного походження. Наприклад, рибу та молюсків.



Японська макака / Фото Joseph Morlah

Науковці з Бірмінгемського університету проаналізували фекалії макак та помітили у них луску риби – форель або кумжа. Ними примати харчуються переважно взимку, коли є дефіцит рослинності.

"Японські макаки взимку мають широкий ареал при помітній нестачі харчових ресурсів. Щільність популяції дуже висока, тому макаки змушені зимувати в дуже серйозних умовах", – зазначили дослідники.

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Японські макаки самостійно здобувають собі їжу, а не підбирають її залишки. Це схоже на людську рибалку, що є дуже рідкісним явищем у макак.

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