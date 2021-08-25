Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек

25 августа 2021 , 08:55
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Источник:

Duck.show

Домашние животные – не только милые существа, которые дарят радость. Со временем они превращаются в маленьких (и больших) наглецов, которые едят с вашей миски и спят на вашей подушке.

Домашние животные могут залезть своим хозяевам на голову в прямом смысле этого выражения. Впрочем, владельцы этих котиков почти не сердятся на них – вместо этого они делают забавные фото.

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Фото Reddit

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Интересно, кто это сделал?


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А что, разве здесь занято?


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Автор: Аліна Рудченко