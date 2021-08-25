Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек

Домашние животные – не только милые существа, которые дарят радость. Со временем они превращаются в маленьких (и больших) наглецов, которые едят с вашей миски и спят на вашей подушке.

Домашние животные могут залезть своим хозяевам на голову в прямом смысле этого выражения. Впрочем, владельцы этих котиков почти не сердятся на них – вместо этого они делают забавные фото.

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Этот негодяй выключил монитор во время важной онлайн-встречи



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Видимо, этот котик не хочет, чтобы хозяин был умнее него



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Интересно, кто это сделал?

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



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Хозяйка, тебе пора отдохнуть и погладить меня



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А что, разве здесь занято?



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Когда кота не взяли в машину



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