Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
25 августа 2021 , 08:55Читати новину українською
Источник:Duck.show
Домашние животные – не только милые существа, которые дарят радость. Со временем они превращаются в маленьких (и больших) наглецов, которые едят с вашей миски и спят на вашей подушке.
Домашние животные могут залезть своим хозяевам на голову в прямом смысле этого выражения. Впрочем, владельцы этих котиков почти не сердятся на них – вместо этого они делают забавные фото.
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