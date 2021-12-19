Собаки Лили и Кинли живут вместе с хозяйкой Бриджит Эванс в американском Чикаго. Лили помогает Эванс с делами, а также поддерживает Кинли, золотистого ретривера с изъянами слуха.

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Лили помогает своим подопечным ориентироваться в повседневной жизни. Поддержка собаки позволяет хозяйке и слабослышащей собачке чувствовать себя лучше.

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Кинли немного застенчивая и часто чувствует себя уязвимой из-за своей глухоты. Лили помогает собаке чувствовать себя лучше. Песик с черной шерстью может даже позвать знаками Кинли и разбудить ее, когда это попросит хозяйка.

Глухая ли Кинли с рождения Глухота золотистого ретривера – не врожденная. Когда Кинли было около полугода, она внезапно потеряла слух – не слышала ни команд, ни других звуков. Из-за того, что у нее пропал слух, собака чувствует себя удрученно, поэтому Эванс и Лили активно поддерживают пушистого члена семьи и делают все, чтобы ей жилось комфортно.

Песики помогают хозяйке / Фото Бриджит Эванс

По словам хозяйки, Лили легко может выполнить просьбу и сообщить Кинли, что хозяйка что-нибудь хочет.

Лили бросит все и пойдет найти свою лучшую подругу. Она будит ее, как правило, прикосновением носа, иногда поцелуем, и Кинли сразу просыпается,

– отметила Эванс.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Девушка также рассказала, что Кинли, несмотря на отсутствие слуха, очень умное и терпеливое животное. По словам хозяйки, собачка успела ее многому научить.

Она научила меня тренироваться и думать в тихом мире. Научила использовать знаки и свет для общения. Она научила меня терпению, настойчивости и радости. Я благодарна за то, что она есть в моей жизни, и благодарна за то, что она является прекрасным примером для подражания Лили,

– сказала Эванс.

Эванс вместе со своими любимцами / Фото Бриджит Эванс