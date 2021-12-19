Собаки Лілі та Кінлі живуть разом із господинею Бріджит Еванс в американському Чикаго. Лілі допомагає Еванс зі справами, а також підтримує Кінлі, золотистого ретривера з вадами слуху.

Читайте також Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Лілі допомагає своїм підопічним орієнтуватися у повсякденному житті. Підтримка собаки дозволяє хазяйці та песику, що недочуває, почуватися краще.

Як собака допомагає своїм особливим друзям: дивіться миле відео

Кінлі трохи сором’язлива та часто почувається вразливо через свою глухоту. Лілі допомагає собаці почуватися краще. Песик з чорною шерстю навіть може покликати знаками Кінлі та розбудити її, коли це попросить господиня.

Чи Кінлі не чує з народження Глухота золотистого ретривера – не вроджена. Коли Кінлі було приблизно пів року, вона раптово втратила слух – не чула ні команд, ні інших звуків. Через те, що у неї зник слух, собака почувається пригнічено, тому Еванс та Лілі активно підтримують пухнастого члена родини та роблять усе, щоб їй жилося комфортно.

Песики допомагають господині / Фото Бріджит Еванс

За словами господині, Лілі легко може виконати прохання та повідомити Кінлі, що хазяйка щось хоче.

Лілі кине все і піде знайти свою найкращу подругу. Вона будить її, як правило, доторком носа, іноді поцілунком, і Кінлі одразу прокидається,

– зазначила Еванс.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Дівчина також розповіла, що Кінлі попри відсутність слуху дуже розумна та терпляча тварина. За словами господині, песик встиг її багато чого навчити.

Вона навчила мене тренуватися та думати в тихому світі. Навчила, як використовувати знаки та світло для спілкування. Вона навчила мене терпіння, наполегливості та радості. Я вдячна за те, що вона є в моєму житті, і вдячна за те, що вона є чудовим прикладом для наслідування для Лілі,

– сказала Еванс.

Еванс разом зі своїми улюбленцями / Фото Бріджит Еванс